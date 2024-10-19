Онлайн-библиотека «Флибуста» продолжит работу

Интернет-библиотека «Флибуста» не закрывается. «Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», говорится в обновлении поста, который основатель «Флибусты» Stiver опубликовал 23 сентября.

Когда именно появилось это обновление, отмечает «Новая газета Европа», неизвестно. Комментарии под оригинальным постом Stiver, имеющие отношение к обновлению, датированы 19 октября.

Создатель «Флибусты» Stiver (настоящее имя он не раскрывает) в сентябре объявил, что у него диагностировали . «К сожалению, „Флибуста“ на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель», — написал он.

Многие пользователи «Флибусты» писали в комментариях под постом Stiver, что готовы участвовать в оплате серверов, призывая открыть сбор средств на эту цель.

«Флибуста» была запущена в 2009 году. С сайта онлайн-библиотеки можно бесплатно скачать электронные версии книг на русском и других языках. В 2016 году Мосгорсуд навечно заблокировал сайт онлайн-библиотеки на территории РФ из-за нарушения авторских прав.

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Историю «Флибусты» читайте здесь

«Всем спасибо, было весело» Создатель «Флибусты» рассказал, что у него опухоль мозга, и объявил о закрытии проекта. Кто он — до сих пор неизвестно. «Медуза» рассказывает историю онлайн-библиотеки «идейного пирата»