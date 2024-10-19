Онлайн-библиотека «Флибуста» продолжит работу
Интернет-библиотека «Флибуста» не закрывается. «Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», говорится в обновлении поста, который основатель «Флибусты» Stiver опубликовал 23 сентября.
Когда именно появилось это обновление, отмечает «Новая газета Европа», неизвестно. Комментарии под оригинальным постом Stiver, имеющие отношение к обновлению, датированы 19 октября.
Создатель «Флибусты» Stiver (настоящее имя он не раскрывает) в сентябре объявил, что у него диагностировали глиобластому. «К сожалению, „Флибуста“ на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель», — написал он.
Многие пользователи «Флибусты» писали в комментариях под постом Stiver, что готовы участвовать в оплате серверов, призывая открыть сбор средств на эту цель.
«Флибуста» была запущена в 2009 году. С сайта онлайн-библиотеки можно бесплатно скачать электронные версии книг на русском и других языках. В 2016 году Мосгорсуд навечно заблокировал сайт онлайн-библиотеки на территории РФ из-за нарушения авторских прав.