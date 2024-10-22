Американская разведка заявила, что Россия, Китай и Иран могут спровоцировать насилие после выборов президента США

Канцелярия директора Национальной разведки США заявила 22 октября, что иностранные государства могут прибегнуть к насильственным действиям после выборов президента, намеченным на 5 ноября, сообщает Reuters.

«Иностранные государства, в частности Россия, Иран и Китай, по-прежнему намерены распространять противоречивые идеологические установки, чтобы разделить американцев и подорвать их доверие к демократической системе США», — заявил один из чиновников национальной разведки на брифинге для журналистов.

По его словам, влиятельные лица, «особенно из России, Ирана и Китая», извлекли уроки из предыдущих американских выборов и больше подготовлены к тому, чтобы устроить беспорядки. Упомянутые страны, по мнению разведки, могут использовать информационные и кибер-операции, а также прибегнуть к физическим угрозам и насилию.

«Некоторые иностранные субъекты также имеют возможность подогревать протесты и предпринимать насильственные действия в этот период [после выборов]», — сказал представитель разведки. По его словам, Иран и Россия, вероятно, готовы рассмотреть тактику, которая будет способствовать насилию в США.

Власти России и Ирана не комментировали заявления разведки. Ранее и Россия, и Иран отрицали, что собираются вмешиваться в выборы.

Власти США в сентябре обвинили Россию в попытке вмешаться в выборы президента и ввели санкции против пропагандистского телеканала RT и АНО «Диалог». Также американские власти обвиняют во вмешательстве в выборы российский проект «Рыбарь».

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