Основным покупателем российского газа за последние девять месяцев стал Китай
Китай в 2024 году стал крупнейшим рынком сбыта российского трубопроводного газа, сообщило 21 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные расчеты.
В январе-сентябре «Газпром» экспортировал в Китай 23,7 миллиарда кубических метров природного газа, что почти на 40% больше, чем за тот же период 2023 года, следует из расчетов агентства, основанных на таможенной информации Китая и данных министерства экономики РФ.
По этому показателю Китай обошел Европу. Согласно расчетам, основанным на данных о поставках газа через Украину и газопровод «Турецкий поток», с января по сентябрь «Газпром» поставил своим европейским клиентам 22,5 миллиарда кубических метров газа.
Как отмечает Bloomberg, после начала полномасштабной российско-украинской войны большинство стран Евросоюза ограничили поставки из России и начали искать альтернативы российскому газу. В то же время некоторые страны, в том числе Венгрия, Австрия и Словакия, продолжают получать газ из России. По подсчетам агентства, за первые девять месяцев 2024 года экспорт российского газа в этот регион вырос на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
«Газпром» не ответил на просьбу прокомментировать оценки агентства.
В июле Bloomberg сообщил, что Европа и Китай поочередно становятся крупнейшими покупателями российского газа и конкурируют в качестве основного рынка сбыта для «Газпрома».
Около половины поставок российского газа, идущих в Европу через Украину, рискуют быть остановлены, поскольку украинские власти собираются прекратить транзит российского газа, а также нефти, начиная с 1 января 2025 года. Европейские чиновники, как пишет Bloomberg, ищут альтернативные пути поставок газа, например, через Азербайджан, но пока никаких договоренностей нет.