Прокуратура вновь отказала в возбуждении дела на пассажиров автобуса, напавших на пенсионера. Им показалось, что он назвал убийцами наемников ЧВК Вагнера

Прокуратура вновь отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Александра и Михаила Головниных, избивших в автобусе 87-летнего пенсионера из Москвы Дмитрия Гринчия за то, что он якобы назвал бойцов ЧВК Вагнера «убийцами». Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Оскар Черджиев, представляющий интересы Гринчия.

Головнины напали на Гринчия в автобусе в центре Москвы 9 августа 2024 года. Автобус, как сообщалось, проехал мимо мемориала бойцам ЧВК Вагнера, и Головниным показалось, что пенсионер назвал наемников убийцами. Они избили его, вытащили из автобуса и передали сотруднику ДПС. Нападавшие написали заявление на пенсионера, но его отпустили. Гринчий в ответ заявил на Головниных. В беседе с журналистом Ильей Азаром пенсионер рассказал, что в автобусе «никого не позорил», а «просто вспоминал, что в 37-м году у меня всех родственников перестреляли».

На следующий день после нападения в автобусе было заведено уголовное дело по факту произошедшего по статье УК о хулиганстве. Дмитрия и Михаила Головиных задержали, но вскоре отпустили на свободу. Постановление о возбуждении первого уголовного дела было отменено прокуратурой, но ГСУ СК по ЦАО возбудило новое уголовное дело, в котором у Головиных был уже статус подозреваемых. Теперь, по словам адвоката, прокуратура отменила и это постановление. Отказ в возбуждении дела уже обжалован, добавил он.

Подробнее о нападении на Дмитрия Гринчия

«Я сожалею, что пришлось родиться в стране, где людей за людей не считают» В Москве два пассажира избили и силой вытащили 87-летнего пенсионера из автобуса. Им показалось, что он назвал наемников ЧВК Вагнера убийцами. Против них возбудили дело о хулиганстве

Подробнее о нападении на Дмитрия Гринчия

«Я сожалею, что пришлось родиться в стране, где людей за людей не считают» В Москве два пассажира избили и силой вытащили 87-летнего пенсионера из автобуса. Им показалось, что он назвал наемников ЧВК Вагнера убийцами. Против них возбудили дело о хулиганстве