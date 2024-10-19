Дрон атаковал резиденцию премьер-министра Израиля в Кейсарии. Нетаниягу и его жена в момент удара находились в другом месте

Резиденцию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаниягу в Кейсарии утром 19 октября атаковал беспилотник, запущенный, как сообщается, с территории Ливана.

Нетаниягу и его жена в момент удара находились в другом месте. Никто из других людей, которые могли быть в резиденции, не пострадал, пишет The Times of Israel.

Причинил ли дрон какой-либо материальный ущерб, не уточняется.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила атаку беспилотника на резиденцию Нетаниягу а также информацию об отсутствии пострадавших.

Еще два дрона, также запущенные с территории Ливана, пишет The Times of Israel, утром 19 октября были сбиты силами ПВО. Из-за беспилотников в Тель-Авиве включали сирены воздушной тревоги.

Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной военной операции на юге Ливана. «Ограниченные рейды» проходят в приграничном районе, заявили представители ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля также регулярно наносит удары по целям на территории Ливана, связанным с «Хизбаллой».

В конце сентября в Ливане в результате израильского авиаудара по штабу «Хизбаллы» в южном пригороде Бейрута, был убит Хасан Насралла, руководивший этим движением более 30 лет.

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