В офис псковского отделения «Яблока» пришли с обыском по делу Льва Шлосберга

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис псковского отделения «Яблока». Как сообщили в партии, следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК) против заместителя председателя местного отделения партии Льва Шлосберга.

Сейчас из помещения удалены все сотрудники, кроме Льва Шлосберга. К нему уже приехал адвокат Владимир Данилов.

Изымают личный телефон Льва Шлосберга, офисную технику и личные ноутбуки сотрудников, несмотря на то, что следователю было сообщено, что у Льва Шлосберга одно рабочее место в офисе, другой техникой он не пользуется и в рамках уголовного дела об отсутствии плашки изъятие избыточно.

Обновление. Следственный комитет сообщил РБК, что обыск в псковском отделении «Яблока» провели следователи СК и сотрудники центра «Э» при содействии СОБРа. «Изъяты технические устройства и электронные носители, представляющие интерес для следствия», — сообщили в ведомстве.

Льва Шлосберга внесли в реестр «иностранных агентов» летом 2023 года. В начале октября 2024-го стало известно, что он стал подозреваемым по уголовному делу, которое заведено по статье о нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Дома у политика прошел обыск. Шлосберг не признает себя виновным.

Что известно об это деле

На Льва Шлосберга завели уголовное дело. У него дома прошел обыск. Главное Поводом стало «неисполнение обязанностей иноагента»

Что известно об это деле

На Льва Шлосберга завели уголовное дело. У него дома прошел обыск. Главное Поводом стало «неисполнение обязанностей иноагента»