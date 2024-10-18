Платежная система Stripe разблокировала The Bell. Недавно сервис остановил прием платежей для издания

Международная система для защищенных интернет-платежей Stripe разблокировала The Bell, сообщила основательница издания Елизавета Осетинская вечером 18 октября.

«В результате мы несколько раз эскалировали проблему и добились, как мы думаем, справедливого решения — нас разблокировали. Это огромная победа для нас — мы можем, наконец, сосредоточиться на основном занятии, на производстве качественного экономического контента, а не затыкании дыр в нашей инфраструктуре», — написала Осетинская в телеграм-канале.

Чуть больше недели назад, 9 октября, стало известно, что Stripe прекратил принимать платежи для The Bell. Как объясняла Осетинская, администрация сервиса посчитала, что издание занимается краудсорсингом. Основательница The Bell отмечала, что из-за решения Stripe издание может потерять треть доходов от подписки.

Издание The Bell работает с 2017 года, оно специализируется на новостях о бизнесе. Власти России в апреле 2022 года объявили «иностранными агентами» Елизавету Осетинскую и главного редактора Ирину Малкову, а в декабре того же года — само издание. В феврале 2023 года Роскомнадзор начал блокировать сайт The Bell.

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