Сервис Stripe прекратил принимать платежи для The Bell. Из-за этого издание может потерять треть доходов от подписки

Сервис Stripe прекратил принимать платежи в пользу The Bell, сообщила основательница издания Елизавета Осетинская.

По словам Осетинской, администрация сервиса решила, что The Bell занимается краудсорсингом: «То есть мы собираем деньги на что-то, чего нет, хотя то, что мы делаем, к краудсорсингу не имеет никакого отношения. И на этом основании просто решил заблокировать нам доступ к своему сервису. Идите, мол, на Кикстартер».

Из-за этого издание, сообщила Осетинская, «сходу теряет 30% доходов, которые с таким трудом зарабатывает на подписке».

Осетинская отметила, что в условиях вынужденной эмиграции независимые СМИ «никогда не знают, откуда тебе прилетит» — претензии российских властей предполагаются «по умолчанию» и к ним «можно привыкнуть», но помимо этого регулярно происходят случаи, когда «летит со всего остального большого мира».

The Bell существует с 2017 года и специализируется на новостях бизнеса. В 2022 году власти России объявили «иностранными агентами» Осетинскую и главного редактора Ирину Малкову, а через несколько месяцев — и само издание. С 2023 года сайт The Bell блокируется в РФ.

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