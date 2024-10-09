Сервис Stripe прекратил принимать платежи для The Bell. Из-за этого издание может потерять треть доходов от подписки
Сервис Stripe прекратил принимать платежи в пользу The Bell, сообщила основательница издания Елизавета Осетинская.
По словам Осетинской, администрация сервиса решила, что The Bell занимается краудсорсингом: «То есть мы собираем деньги на что-то, чего нет, хотя то, что мы делаем, к краудсорсингу не имеет никакого отношения. И на этом основании просто решил заблокировать нам доступ к своему сервису. Идите, мол, на Кикстартер».
Из-за этого издание, сообщила Осетинская, «сходу теряет 30% доходов, которые с таким трудом зарабатывает на подписке».
Осетинская отметила, что в условиях вынужденной эмиграции независимые СМИ «никогда не знают, откуда тебе прилетит» — претензии российских властей предполагаются «по умолчанию» и к ним «можно привыкнуть», но помимо этого регулярно происходят случаи, когда «летит со всего остального большого мира».
Два с половиной года я молчу обо всем, что происходит. Как ни один из 10 банков во Франции так и не открыл мне счет, в том числе и те, кто заработал в России миллиарды евро. Как американские банки закрывали нам счета на основании просто ничего. И больше я молчать и играть по этим правилам не хочу. Каждый такой кейс будет описан здесь. А сегодня вы реально можете нам помочь, если репостните этот пост и тэгните в нем @Stripe. Мы точно знаем, что это может подействовать.
The Bell существует с 2017 года и специализируется на новостях бизнеса. В 2022 году власти России объявили «иностранными агентами» Осетинскую и главного редактора Ирину Малкову, а через несколько месяцев — и само издание. С 2023 года сайт The Bell блокируется в РФ.