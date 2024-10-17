Глава Минфина подтвердил ужесточение условий для ухода из России иностранного бизнеса. Активы можно будет продать лишь с дисконтом 60%

Минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России увеличился с 50% до 60%, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Кроме того, по словам Силуанова, взнос в бюджет при сделках по продаже иностранцами российского бизнеса вырастет с 15% до 35%. «С 15% до 25% сразу, плюс пять в один год и пять в следующем, итого 35%», — сказал министр (цитата по ТАСС).

10 октября об ужесточении условий для ухода иностранного бизнеса писало РБК, указывая, что такое решение, по данным источников издания, было принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициям.

Помимо этого, сообщало издание, вводится новое правило для продажи иностранными собственниками российских активов — сделки, стоимость которых превышает 50 миллиардов рублей, должны совершаться только с согласия президента Владимира Путина.

Новые условия, говорил источник издания, распространяются как на будущие заявления по согласованию сделок, так и на уже поданные, но не рассмотренные подкомиссией.

Требование о минимальном дисконте и обязательном взносе в бюджет при продаже иностранцами российских активов были введены в конце 2022 года. Тогда обязательный взнос в бюджет составлял 10% от суммы сделки.

За восемь месяцев 2024 года федеральный бюджет, писало РБК, получил почти 140 миллиардов рублей от взносов при продаже российских активов. Издание отмечало, что число таких сделок постепенно снижается, как из-за того, что многие из желавших продать бизнес уже сделали это, так и из-за ужесточения регулирования.

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