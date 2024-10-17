Бывшего главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна приговорили к семи годам колонии

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего главного внештатного нарколога Минздрава РФ, главу Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна, сообщает «Интерфакс» 17 октября.

Суд признал Брюна виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Суд назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей и лишил бывшего нарколога права работать в государственных органах в течение двух с половиной лет.

Другим назначили от четырех до семи лет лишения свободы. Всех осужденных взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Евгения Брюна и других подсудимых обвиняли в хищении 137,7 миллиона рублей путем мошенничества при закупке тест-контейнеров и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости, в том числе у претендентов на получение водительских удостоверений. По версии следствия, фигуранты дела завысили цены при закупке медицинских изделий с 2015 по 2018 год.

Брюна задержали в августе 2022 года и отправили под домашний арест. Брюн, как и другие фигуранты дела, не признали вину. Адвокат Брюна Сергей Севрук заявил, что следствию не удалось доказать, что цены были завышены.

Евгений Брюн с 2009 года занимал должность главного внештатного нарколога министерства здравоохранения РФ. Спустя несколько часов после того, как его задержали в августе 2022 года, Минздрав сообщил, что Брюн больше не занимает эту должность.