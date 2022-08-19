Главного нарколога Минздрава Евгения Брюна задержали по подозрению в мошенничестве

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве. Об этом пишут ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

Первым о задержании нарколога сообщил телеграм-канал «112». По его сведениям, вместе с Брюном был задержан его заместитель и вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев.

Оба они подозреваются в том, что через сеть аффилированных компаний организовали закупку государственными учреждениями по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической зависимости, пишет «112».

Источник «Интерфакса» в свою очередь заявил, что Брюну и Якушеву вменяют нарушение в ходе заключения госконтрактов.

Сейчас задержанные находятся на допросе.