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Бывшему главному наркологу Минздрава Евгению Брюну предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Суд отправил его под домашний арест

Источник: Интерфакс

Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна. Об этом сообщает «Интерфакс».

На домашнем аресте настаивало следствие. Перед этим Брюну предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Брюн отрицает свою вину.

Также под домашний арест отправлен другой фигурант дела — вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев. В ходе заседания следователь заявил, что Якушев признал вину и заключил сделку со следствием.

Как позже уточнили в прокуратуре, Брюну и Якушеву вменяется хищение 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы при поставках медицинских изделий по завышенным ценам через подконтрольные фирмы.

О задержании Брюна и Якушева стало известно 19 августа.

Брюн занимал должность главного внештатного нарколога Минздрава с 2009 года. Через несколько часов после его задержания в ведомстве заявили, что он более не является главным внештатным специалистом и что эта должность упразднена. При этом еще неделю назад Брюн числился в списке внештатных советников на сайте Минздрава.