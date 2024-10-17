Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога стал членом попечительского совета «Ельцин-центра», сообщается в телеграм-канале организации.

Жога вошел в попечительский совет автоматически — полпред в Уральском округе является членом попечительского совета по уставу «Ельцин-центра». Также по должности туда входят глава администрации президента РФ (сейчас этот пост занимает Антон Вайно) и губернатор Свердловской области (Евгений Куйвашев).

49-летний Артем Жога был назначен полпредом Путина в Уральском федеральном округе 2 октября. До этого он был спикером парламента в аннексированной ДНР.

Артем Жога — отец командира Владимира Жоги, бывшего командира батальона «Спарта» донбасских сепаратистов, погибшего в марте 2022 года.

В декабре 2023 года после церемонии награждения Героев России в Кремле Артем Жога «от лица жителей присоединенных территорий» и военных обратился к Путину с просьбой принять участие в выборах президента в марте 2024 года. Позже Жога стал одним из председателей избирательного штаба Путина

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