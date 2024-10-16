Шаман решил зарегистрировать товарный знак «Я русский» для выпуска алкоголя

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию в Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) товарного знака — по названию его самой известной песни. Об этом сообщает РБК 16 октября.

В первой заявке, поданной 12 октября, говорится о регистрации по 33-му классу МКТУ, который позволяет производить под товарным знаком «Я русский» вино, ликеры, настойки и крепкий алкоголь.

Во второй заявке говорится о регистрации такого же товарного знака по 17 классам МКТУ, что подразумевает выпуск безалкогольных напитков, снеков, косметики и ряда других товаров.

Как сообщил РБК руководитель пресс-службы Шамана Антон Коробков-Землянский, заявки подали, чтобы никто другой не мог использовать название песни «Я русский» в качестве бренда. По его словам, такие попытки уже были.

«Что касается выпуска какой-либо продукции под этим брендом самим артистом, пока говорить об этом рано», — сказал Коробков-Землянский. Он отметил, что для Шамана сейчас главное — это творческая деятельность, написание новых песен и гастроли.

Ликеро-водочный завод «Кристалл» в январе 2024 года объявил, что планирует выпустить абсент под брендом «Шаман», но Роспатент посчитал, что заявленное обозначение — сценический псевдоним Ярослава Дронова.

По данным Роспатента, Ярослав Дронов в августе 2022 года зарегистрировал товарный знак «Shaman», а в июле 2023-го — одновременно «Shaman» и «Шаман». Под этим брендом предполагается выпуск широкого списка товаров: от музыкальной продукции и рекламных материалов до нижнего белья, кожаных портупей и кнутов.

Шаман открыто поддерживает полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. С июня 2024 года он находится под санкциями Евросоюза. После введения санкций видеосервис YouTube заблокировал канал артиста, после чего Шаман устроил концерт у посольства США в Москве. В июле президент РФ Владимир Путин присвоил Шаману звание заслуженного артиста России.

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