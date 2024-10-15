VK выделит 100 миллионов рублей на гранты видеоблогерам — чтобы переманить их с YouTube
Компания VK запускает грантовую программу на сумму в 100 миллионов рублей для блогеров, которые создают длинные видеоформаты. Об этом РБК сообщил источник в холдинге, пресс-служба VK подтвердила соответствующие планы.
На гранты смогут податься блогеры со статусом индивидуального предпринимателя, имеющие аудиторию от одной тысячи подписчиков. В качестве заявок для платформы «VK Видео» будет приниматься нерекламный, желательно развлекательно-образовательный контент в формате горизонтальных видео длительностью от десяти минут.
Распределять гранты будет специальный координационный совет. В него войдут дизайнер Артемий Лебедев, видеоблогер и певец Влад А4, стилист Александр Рогов, рэпер Эльдар Джарахов, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов, топ-менеджмент VK.
Запуском собственной грантовой программы «VK Видео» «планирует замещать» YouTube, работу которого замедляют российские власти, пишет РБК.
100 миллионов рублей — небольшая сумма для блогеров, считает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Сопоставление «VK Видео» с YouTube даже в текущих условиях блокировки второго он также считает некорректным: «YouTube — мировой проект с огромной библиотекой и различными системами рекомендаций, а „VK Видео“ — это локальный сервис. Да, в текущих условиях он интересен блогерам из-за замедления западных платформ. Он хорошо развивается и демонстрирует многократный рост как по доле аудитории, так и по количеству контента. Но аудитория YouTube все еще недосягаема ни для одного российского сервиса».
В России с июля наблюдаются перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке говорил, что это связано с решением властей замедлить работу сервиса. Официально об этом не сообщалось. Провайдер «Ростелеком» связывал сбои с проблемами в работе сервисов Google, зарубежная компания это отрицала. На фоне замедления видеохостинг YouTube начал активно блокировать трафик при переносе роликов с сервиса на российские площадки Rutube и «VK Видео», писали СМИ.