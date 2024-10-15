Компания VK запускает грантовую программу на сумму в 100 миллионов рублей для блогеров, которые создают длинные видеоформаты. Об этом РБК сообщил источник в холдинге, пресс-служба VK подтвердила соответствующие планы.

На гранты смогут податься блогеры со статусом индивидуального предпринимателя, имеющие аудиторию от одной тысячи подписчиков. В качестве заявок для платформы «VK Видео» будет приниматься нерекламный, желательно развлекательно-образовательный контент в формате горизонтальных видео длительностью от десяти минут.

Распределять гранты будет специальный координационный совет. В него войдут дизайнер Артемий Лебедев, видеоблогер и певец Влад А4, стилист Александр Рогов, рэпер Эльдар Джарахов, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов, топ-менеджмент VK.

Запуском собственной грантовой программы «VK Видео» «планирует замещать» YouTube, работу которого замедляют российские власти, пишет РБК.

В России с июля наблюдаются перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке говорил, что это связано с решением властей замедлить работу сервиса. Официально об этом не сообщалось. Провайдер «Ростелеком» связывал сбои с проблемами в работе сервисов Google, зарубежная компания это отрицала. На фоне замедления видеохостинг YouTube начал активно блокировать трафик при переносе роликов с сервиса на российские площадки Rutube и «VK Видео», писали СМИ.

Что происходит в VK

«Все под покровом тайны, тихо, чтобы никто ничего не заподозрил» В VK — массовые сокращения, уволены сотни сотрудников. Официально компания это отрицает

Что происходит в VK

«Все под покровом тайны, тихо, чтобы никто ничего не заподозрил» В VK — массовые сокращения, уволены сотни сотрудников. Официально компания это отрицает