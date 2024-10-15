В Белгородском районе украинский дрон атаковал микроавтобус, пострадали восемь человек, включая четырех подростков

На повороте в поселок Октябрьский в Белгородском районе украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

При атаке пострадали восемь мирных жителей, в числе которых четверо несовершеннолетних: мальчики восьми и десяти лет, 17-летний подросток и 16-летняя девушка. Их госпитализировали с осколочными ранениями, минно-взрывными и другими травмами.

Также в больницы отправлены двое взрослых мужчин, получвиших ранения. Еще двух женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.

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