В Белгородском районе украинский дрон атаковал микроавтобус, пострадали восемь человек, включая четырех подростков
Источник: Вячеслав Гладков
На повороте в поселок Октябрьский в Белгородском районе украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
При атаке пострадали восемь мирных жителей, в числе которых четверо несовершеннолетних: мальчики восьми и десяти лет, 17-летний подросток и 16-летняя девушка. Их госпитализировали с осколочными ранениями, минно-взрывными и другими травмами.
Также в больницы отправлены двое взрослых мужчин, получвиших ранения. Еще двух женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.