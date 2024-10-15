Путин изъял в госуправление активы производителя консервов «Главпродукт»

Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление Росимущества российских активов американской компании Universal Beverage Company, в том числе крупного производителя консервов под брендом «Главпродукт».

Компания владеет брендами через дочернее ООО «Промсельхозинвест». Среди активов, переданных в госуправление, в указе значатся Верховский молочно-консервный завод, Балтийский консервный завод, АО «ГООО «Объединенные консервные заводы», компания «Орелпродукт».

Указ, позволяющий передавать во временное управление Росимущества (а фактически национализировать) активы зарубежных компаний в России, был подписан в апреле 2023 года. Одним из первых был национализирован финский концерн Fortum, затем французский производитель молочных продуктов Danone и датская пивоваренная компания Carlsberg. Вскоре по этой же схеме была национализирована компания «Рольф» — один из крупнейших автодилеров в России. Это стало первым случаем, когда схема, разработанная для национализации активов «недружественных» стран, была применена в отношении компании, созданной российским бизнесменом.

Российские власти при этом неоднократно подчеркивали, что не считают передачу во временное управление Росимущества национализацией, поскольку формально собственник остается прежним, но распоряжаться своим активом он уже не может. Как временный управляющий, формально это не может делать и Росимущество — причем отменить его полномочия можно только новым указом президента.

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