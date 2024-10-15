Бывшая пресс-служба Евгения Пригожина сообщила о ликвидации юрлиц изданий медиахолдинга «Патриот». Он был распущен еще год назад

Руководство холдинга «Патриот» приняло решение о ликвидации «фирм, входивших в медиагруппу», говорится в телеграм-канале, который ранее принадлежал пресс-службе Евгения Пригожина.

«Это был увлекательный проект, с нуля выросший в лучший русский медиахолдинг. Через школу „Патриота“ прошло множество специалистов, занимающих сегодня значимые должности как в бизнесе, так и на государственной службе», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале сообщается, что «пришло время двигаться дальше».

В конце июня 2023 года, после неудавшейся попытки похода на Москву, Пригожин, как рассказывали источники «Медузы», объявил руководителям своего медиахолдинга «Патриот» об уходе «из публичного поля». Петербургский телеграм-канал «Ротонда» тогда же писал, что Пригожин «распустил медиахолдинг „Патриот“, в том числе и фабрику троллей». Позже главный редактор входящего в холдинг РИА ФАН сообщила, что издание прекращает работу. О закрытии также объявило другое издание холдинга «Невские новости». При этом юрлица и лицензии СМИ этих изданий продолжали действовать, хотя Роскомнадзор пытался их отозвать, отмечает «Медиазона».

В холдинг Пригожина входили РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». После попытки мятежа Роскомнадзор заблокировал сайты этих изданий на территории России. The Bell со ссылкой на источник тогда же писал, что холдингу «Патриот» начали искать нового владельца, а наиболее вероятным претендентом называл «Национальную медиа группу» (НМГ) Юрия Ковальчука.

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