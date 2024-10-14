Власти Дагестана присвоили звание «Почетный гражданин Дагестана № 1» сенатору от республики, бизнесмену Сулейману Керимову, сообщило 14 октября РИА «Дагестан». По информации агентства, Керимов также получил «высший золотой орден общественного признания „Почетный гражданин Дагестана“».

По данным издания, Керимова отметили «за его значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и активную благотворительную деятельность».

Награждение прошло в Махачкале на церемонии открытия парка имени Сулеймана Стальского, который реконструировали при финансовой поддержке Керимова. Сенатор в церемонии не участвовал, на мероприятии присутствовала его жена Фируза.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 9 октября, что официально объявляет кровную месть сенатору Сулейману Керимову и депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, которые, по словам Кадырова, собирались заказать его убийство. На фоне прозвучавших угроз глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что республика «всегда поддержит» Керимова «в трудную минуту, когда это будет нужно».

История Сулеймана Керимова — в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды История Сулеймана Керимова — олигарха, которому угрожает кровной местью Рамзан Кадыров (они сейчас ведут борьбу за контроль над Wildberries) 00:00 46:09