Кадыров пообещал объявить кровную месть сенатору Сулейману Керимову

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что официально объявит кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы, которые, по его словам, собирались заказать его убийство.

В своем телеграме Кадыров рассказал, что провел совещание с командирами и начальниками силового блока Чечни. Вместе с постом он опубликовал девятиминутное видео с выдержками из совещания, в котором он говорит преимущественно на чеченском языке.

Агентство ТАСС пишет, что Кадыров упомянул Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова «в контексте инцидента в офисе Wildberries». При этом на видео часть текста Кадыров произносит на русском. В нем действительно можно услышать фамилии Керимова и двух депутатов, но говорит глава Чечни в этот момент уже не про Wildberries.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», — приводит ТАСС слова главы Чечни.

«Агентство» уточняет, что Кадыров перешел к упоминанию Керимова после рассказа о стрельбе у офиса Wildberries «Там была бизнес-ситуация. Там был Барахоев Бекхан, там был Керимов Сулейман, Курбанов Ризван. У них свой бизнес, который они не только забрали у жены. Они заказали меня», — цитирует «Агентство» слова Кадырова в переводе.

В посте в телеграм-канале Кадыров также пишет, что в ходе совещания обсудили инцидент в офисе компании Wildberries. «Есть люди, которые старательно придают этому национальный окрас и заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы. Обращаюсь ко всем, кто раздувает данную тему. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем», — написал глава Чечни.

Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы произошла днем 18 сентября, когда муж основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук прибыл туда, по его словам, на деловую встречу. Бакальчука сопровождала охрана из МВД. В Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук попытался «незаконно проникнуть» в офис, а стрельбу открыли его спутники. Сам Бакальчук утверждает, что стрелять начали со стороны офиса. В результате стрельбы погибли двое охранников родом из Ингушетии.

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