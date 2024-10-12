Глава Дагестана заявил, что республика «всегда поддержит Сулеймана Керимова в трудную минуту» после того, как Кадыров пообещал Керимову кровную месть
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что республика «всегда поддержит» сенатора Сулеймана Керимова после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал объявить кровную месть Керимову и еще двум депутатам Госдумы.
Выступая на открытии парка имени Сулеймана Стальского в Махачкале, Меликов отметил, что это — «одно из многих добрых дел» Керимова наряду с другими его инициативами. В числе остальных он назвал также помощь семьям участников «СВО», восстановление иудейского и православного храмов в Дербенте после теракта, поддержку семей погибших полицейских, строительство медицинских центров для больных детей и «сотни инвестиционных проектов».
По словам Меликова, народ Дагестана «всегда будет благодарен» Керимову. «И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», — сказал Меликов.
10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что официально объявит кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, которые, по его словам, собирались заказать его убийство. Кадыров упомянул их после рассказа о стрельбе у офиса Wildberries. «Там была бизнес-ситуация. Там был Барахоев Бекхан, там был Керимов Сулейман, Курбанов Ризван. У них свой бизнес, который они не только забрали у жены. Они заказали меня», — сказал глава Чечни.
Ризван Курбанов на следующий день опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «никогда не участвовал в подготовке покушения на жизнь уважаемого Кадырова Рамзана Ахматовича». Барахоев и Керимов публично на угрозы Кадырова объявить кровную месть не отвечали.