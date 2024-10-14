Стендап-комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали за «дискредитацию» армии

Стендап-комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали по статье о «дискредитации» армии, сообщает ТАСС.

Размер штрафа, вынесенного судом в Нижнем Новгороде, составил 30 тысяч рублей.

Поводом для штрафа стал видеоролик, выложенный на ютьюбе в январе 2023 года. ТАСС не уточняет, что именно было в ролике.

Сам Гаврилов признал вину в суде и заявил, что «раскаивается».

В сентябре Гаврилова арестовали на 13 суток по административной статье о возбуждении ненависти. Поводом для этого также стало размещенное на ютьюбе выступление комика в Тбилиси — в нем он общался со зрителями и, в частности, изображал российского военного.

Гаврилов после начала войны уехал из России, однако в сентябре 2024 года вернулся в страну и начал концертный тур. Из-за его ареста тур пришлось прервать после нескольких выступлений.

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