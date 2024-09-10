Стендап-комик Дима Гаврилов получил 13 суток административного ареста из-за видео выступления в Тбилиси

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода назначил 13 суток административного ареста стендап-комику Дмитрию Гаврилову, признав его виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП). Информация об этом опубликована на сайте суда.

Административный протокол в отношении Гаврилова составили «за видеоролик в YouTube, унижающий достоинство россиян», пишет РИА Новости 10 сентября. По данным агентства, Центр «Э» Нижегородской области установил, что 20 января 2023 года в ютьюбе опубликовали видеоролик за авторством Гаврилова, «в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения».

Речь идет о выступлении Гаврилова в Тбилиси, видеозапись которого появилась в его ютьюб-канале в январе 2023 года. В ходе выступления комик общается со зрителями, рассказывает о своей жизни в Тбилиси, а также, в частности, изображает российского военного. «Я, чтоб не расслабляться, у себя дома на стене написал: „Fuck Russians“, просто, чтобы не забывать, где я», — говорит на записи Гаврилов. В описании к видео отмечается: «Все сказано исключительно ради юмора».

Телеграм-канал «Оперативные сводки» и некоторые российские СМИ распространили видеозапись, на которой Гаврилов приносит извинения. «Я, Гаврилов Дмитрий Валерьевич, в своем стендап-видео позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан Российской Федерации или дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял, надеюсь никому не причинил вред», — говорит комик на видео.

Составляли ли в отношении комика протокол о «дискредитации» армии, неизвестно.

Как сообщает «Осторожно, новости», 6 сентября Гаврилов начал тур по России, дав концерты в Ижевске и Казани. Ожидалось, что 8 сентября он выступит в Нижнем Новгороде, но его задержали. Выступления комика в других российских городах отменили.

Дима Гаврилов — участник шоу StandUp на ТНТ, «Прожарка» на ТНТ4 и многих других комедийных проектов. После объявления мобилизации в РФ в сентябре 2022 года Гаврилов покинул Россию, уехав в Грузию.