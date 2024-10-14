Посольство России в Норвегии сократит состав дипмиссии по требованию Осло. В консульском отделе останутся только два дипломата

Посольство России в Норвегии сокращает дипломатический состав по требованию норвежской стороны. Как сообщила российская дипмиссия, в составе консульского отдела останутся всего два дипломата. При этом в генеральном консульстве на Шпицбергене будет работать один дипломат.

Посольство не сообщило, почему Норвегия потребовала сократить дипломатический состав российского представительства. Отмечается, что это необходимо сделать к 17 октября.

В посольстве принимают меры для сохранения приема по всем видам услуг без отмены заявок граждан, планирующих посещение консульского отдела в ближайшее время.

«При этом возможности консульского отдела по организации выездных консульских приемов, индивидуального обслуживания на дому (для уязвимых групп населения) и расширению часов приема посетителей в предотпускной весенний период будут ограничены», — говорится в сообщении.

Генконсульства России на Шпицбергене и в Киркенесе приостановили консульский прием до дальнейшего уведомления, пишет РИА Новости.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину ряд стран, в первую очередь европейских, выслали российских дипломатов. Москва ответила «зеркально».

Высылка дипломатов в некоторых случаях приводит к нарушению работы дипмиссий, если им перестает хватать сотрудников.

В апреле 2023 года Норвегия объявила, что высылает из страны 15 сотрудников российского посольства. В заявлении норвежского МИДа говорилось, что речь идет о «сотрудниках разведки, занимавшиеся деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом».

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