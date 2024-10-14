Нобелевскую премию по экономике дали за исследование влияния институтов на экономическое процветание стран
Источник: Нобелевский комитет
Объявлены лауреаты премии по экономике имени Альфреда Нобеля. В 2024 году награду получили Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон «за исследование процессов формирования институтов и их влияния на экономическое процветание».
Объявление лауреатов премии по экономике, учрежденной Банком Швеции в 1968 году, завершает нобелевскую неделю. Вручение наград состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.
Денежный эквивалент премии — 11 миллионов шведских крон — по текущему курсу составляет чуть более 1 миллиона долларов США.