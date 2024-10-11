Власти Вологодской области решили установить памятник Иосифу Сталину в Вологде, на территории дома-музея «Вологодская ссылка», где Сталин жил во время ссылки с декабря 1911-го по февраль 1912 года. Об этом губернатор региона Георгий Филимонов сообщил в телеграм-канале 11 октября.

По словам главы области, памятник решили установить после «обращения со стороны общественности». «Существует запрос», — заявил Филимонов.

При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история — это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа.

Губернатор сообщил, что изготовление памятника почти завершено. Когда его установят, пока неизвестно.

Администрация Вологодской области

Георгий Филимонов добавил, что «также в планах установить вот такой памятник Ивану Грозному, бронзовая модель которого находится у меня в кабинете». Губернатор не уточнил, где и когда будет установлен памятник.

Администрация Вологодской области

В России в последние годы регулярно устанавливают памятники Иосифу Сталину. В республике Марий Эл в 2015 году памятник Сталину появился на территории мясокомбината «Звениговский» в поселке Шелангер, в Новосибирске в 2019 году — во дворе областного комитета КПРФ, в Набережных Челнах в 2022-м — в частной школе, в Волгограде в 2023-м — у музея-панорамы «Сталинградская битва», в Великих Луках в 2023-м — на проходной завода «Микрон».

Как сообщает The Moscow Times, в России установлено более 100 памятников Сталину, причем только 9% из них сохранились со времен СССР. Больше всего памятников установили в населенных пунктах Северной Осетии, Дагестана и Якутии. Обычно памятники Сталину устанавливают не на центральных улицах, а на территории музеев или частных владений.

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