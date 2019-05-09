В Новосибирске открыли памятник Сталину. Фотография

В Новосибирске 9 мая открыли
памятник Иосифу Сталину. На церемонию открытия пришли
около 200 человек с портретами Сталина и красными флагами. В ней также принял участие мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть. Бюст Сталина, созданный скульптором Павлом Марковым, находится во дворе Новосибирского областного комитета КПРФ. Памятник советскому вождю в городе пытались установить с 2016 года. Власти Новосибирска трижды отклоняли
заявки на размещение бюста в общедоступных местах. Они указывали, что памятник может вызвать недовольство многих жителей города и подвергнуться вандализму.