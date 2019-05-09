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В Новосибирске открыли памятник Сталину. Фотография

Meduza
В Новосибирске 9 мая <a href="https://ria.ru/20190509/1553385570.html" target="_blank">открыли</a> памятник Иосифу Сталину. На церемонию открытия <a href="https://www.sibreal.org/a/29930647.html" target="_blank">пришли</a> около 200 человек с портретами Сталина и красными флагами. В ней также принял участие мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть. Бюст Сталина, созданный скульптором Павлом Марковым, находится во дворе Новосибирского областного комитета КПРФ. Памятник советскому вождю в городе пытались установить с 2016 года. Власти Новосибирска <a href="https://meduza.io/news/2018/11/09/meriya-novosibirska-v-tretiy-raz-otkazala-v-ustanovke-pamyatnika-stalinu" target="_blank">трижды отклоняли </a>заявки на размещение бюста в общедоступных местах. Они указывали, что памятник может вызвать недовольство многих жителей города и подвергнуться вандализму.
В Новосибирске 9 мая открыли памятник Иосифу Сталину. На церемонию открытия пришли около 200 человек с портретами Сталина и красными флагами. В ней также принял участие мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть. Бюст Сталина, созданный скульптором Павлом Марковым, находится во дворе Новосибирского областного комитета КПРФ. Памятник советскому вождю в городе пытались установить с 2016 года. Власти Новосибирска трижды отклоняли заявки на размещение бюста в общедоступных местах. Они указывали, что памятник может вызвать недовольство многих жителей города и подвергнуться вандализму.
Валерий Титиевский / Коммерсантъ