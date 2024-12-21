В Вологде установили памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде на территории дома-музея «Вологодская ссылка», где Сталин жил во время ссылки в 1911-1912 годах. Об этом 21 декабря сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в телеграм-канале.

Губернатор заявил, что установка памятника Сталину — это «шаг к трезвому, взвешенному отношению к нашему прошлому».

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С предложением установить памятник Сталину выступило местное отделение КПРФ. О том, что власти региона поддержали предложение, губернатор сообщил в октябре. Тогда же Георгий Филимонов заявил, что в регионе планируют установить памятник Ивану Грозному.

В последние годы в России регулярно устанавливают памятники Сталину. Так, в феврале 2023 года бюст Сталина появился у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде, а в ноябре 2023-го восьмиметровый памятник установили на проходной завода «Микрон» в Великих Луках.

Всего в России установлено свыше 100 памятников Сталину, больше всего — в Северной Осетии, Дагестане и Якутии, сообщало издание The Moscow Times. Обычно памятники устанавливают не на центральных улицах, а на территориях музеев или частных владений.

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