В Астрахани бывший заключенный, воевавший в Украине, получил новый срок за убийство матери своей дочери в присутствии девочки. По его словам, убитая оскорбляла Путина и военных

Советский районный суд Астрахани приговорил воевавшего в Украине бывшего заключенного Ивана Полунина к девяти с половиной годам колонии строгого режима по делу об убийстве матери своей 13-летней дочери.

Как сообщает «Дождь», коротко о приговоре «участнику » пресс-служба суда сообщила еще в июле. Текст приговора появился позже — доступа к странице с документом сейчас нет из-за сбоя в работе сайтов российских судов, отмечает «Медиазона».

Согласно материалам дела, 41-летний Полунин, отбывавший срок по «наркотической» статье, в апреле 2023 года получил помилование и уехал воевать в Луганскую область Украины. На войне он получил контузию, а в начале 2024-го вернулся в село Сасыколи Астраханской области.

Вернувшись с войны, Полунин решил сблизиться со своей 13-летней дочерью, которую не видел с рождения, поскольку все эти годы находился в заключении по разным обвинениям. Против общения девочки с биологическим отцом выступила мать ребенка — 48-летняя жительница Астрахани. Она утверждала, что Полунин угрожал ей.

Несмотря на запрет матери, бывший заключенный стал приезжать к дочери, а в середине февраля забрал девочку в Сасыколи под предлогом знакомства с родственниками. В итоге он не вернул дочь домой, а увез на съемную квартиру в Астрахани, где их вскоре нашла мать ребенка.

Между родителями девочки произошла ссора. В ходе конфликта Полунин нанес женщине несколько ударов ножом. В это время дочь находилась в соседней комнате. После убийства Полунин отвез ребенка в гостиницу, заявив ей, что мать «уехала в Америку». На суде девочка рассказала, что слышала звуки ударов, крики и хрип матери, а также видела ее тело на полу. По ее словам, она слушалась отца, потому что ей было страшно. Оставив дочь в гостинице, Полунин вернулся в квартиру, расчленил тело убитой и избавился от его фрагментов. На следующее утро его задержали.

На суде Полунин заявил, что во время ссоры мать его дочери оскорбляла участников войны и Владимира Путина, говорила, что у нее украинские корни и много родственников из Украины, а российские военные «убивают ее родных». Он пытался убедить ее в том, что военные РФ «защищают родину от агрессии Запада», и заявил, что ее слова спровоцировали его на преступление.

Свидетели рассказали в суде, что после возвращения с войны Полунин не снимал военную форму, много говорил об «ужасных событиях на ». Его дочь сообщила, что слышала, как «папа разговаривал про религию» и о том, что «многих убил» на войне.

Экспертиза посчитала обвиняемого вменяемым. Полунин признал вину. Суд счел его участие в войне смягчающим обстоятельством.

О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне в Украине известно с лета 2022 года. Взамен им обещали помилование и денежные выплаты. Изначально этим занималась ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, затем набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

СМИ регулярно рассказывают о том, что бывшие заключенные, вернувшись с войны, снова совершают преступления. По подсчетам издания «Верстка» на конец сентября, в результате таких преступлений по всей России погибли и пострадали почти 500 человек.

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