Российские власти объявили в международный розыск Татьяну Лазареву

Телеведущая Татьяна Лазарева объявлена в международный розыск по делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК), сообщают российские госагентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По их данным, Лазарева находится в розыске с 3 июля 2024 года. Как сообщалось ранее, 10 июля телеведущую, проживающую за границей, заочно арестовал Замоскворецкий суд Москвы.

Уголовное дело на Татьяну Лазареву завели по доносу депутата Госдумы Андрея Альшевских в связи с ее «высказываниями об ударах украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ». «Это ужасно, но я радуюсь», — сказала Лазарева в интервью ютьюб-каналу «И грянул Грэм» в августе 2023 года.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Татьяна Лазарева высказывалась против войны и критиковала действия российских властей. В интервью «Медузе», вышедшем в марте 2022 года, Лазарева сообщила, что не собирается возвращаться в Россию. В июле 2022 года Минюст России объявил телеведущую «иностранным агентом». В июне 2024 года Росфинмониторинг включил Татьяну Лазареву в перечень «террористов и экстремистов».

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