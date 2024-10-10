РБК: власти ужесточили условия по уходу иностранного бизнеса из России

Российские власти решили повысить «добровольный взнос» с уходящего из России иностранного бизнеса с 15% до 35% от рыночной стоимости актива. Такое решение приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщает РБК со ссылкой на источники. Эту информацию изданию подтвердил глава адвокатской коллегии «Николаев и партнеры» Юрий Николаев.

По словам собеседников издания, 25% нужно будет выплатить в течение первого месяца с даты заключения сделки, 5% — в течение года и еще 5% — в течение двух лет.

Кроме того, принято решение изменить размер обязательного дисконта к рыночной стоимости актива при таких сделках. Раньше они должны были продаваться за 50% от своей реальной цены, теперь же скидка должна составлять минимум 60%. То есть сам актив можно продать только за 40% от оценки.

Если стоимость сделки превышает 50 миллиардов рублей, она должна получить одобрение президента России Владимира Путина, говорят источники РБК. Новые условия распространяются как на будущие заявления по согласованию сделок, так и на уже поданные, но не рассмотренные подкомиссией.

По данным агентства АК&M, на которое ссылается РБК, в 2023 году было совершено 97 сделок по выкупу у иностранцев их активов, находящихся в России. Общий объем таких сделок составил 11,14 миллиарда долларов. В первом полугодии 2024 года прошло 34 подобные сделки на сумму 1,89 миллиарда долларов.

Reuters со ссылкой на источники писало в августе 2023 году, что некоторые компании сталкиваются с требованием дополнительных скидок при продаже активов в России. И только после этого они получают «зеленый свет» от российского правительства. По словам одного из источников, правительственная комиссия не дает провести некоторые сделки, объясняя это тем, что оценка стоимости должна быть на 20-30% ниже.