Reuters: российские власти требуют от иностранных компаний дополнительных скидок при уходе из РФ

Москва постоянно ужесточает требования к компаниям, которые пытаются уйти с российского рынка, теперь от них требуют дополнительные скидки при продаже активов в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает агентство, из-за этого компании сталкиваются с большим скачком затрат. Согласно подсчетам Reuters, убытки компаний превысили 80 миллиардов долларов из-за списаний и упущенной выгоды.

Сейчас Москва требует скидку в 50% от стоимости актива, определенной в ходе независимой оценки. Кроме того, компания должна заплатить в российский бюджет взнос. Forbes отмечает, что он составляет от 5% до 10% от рыночной стоимости активов. Обычно этот взнос выплачивает покупатель активов, подчеркивает издание.

При этом три собеседника Reuters, знакомые с процессом ухода компаний, рассказали, что некоторые компании сталкиваются с требованием дополнительных скидок при продаже активов. И только после этого они получают «зеленый свет» от российского правительства. По словам одного из источников, правительственная комиссия не дает провести некоторые сделки, объясняя это тем, что оценка стоимости должна быть на 20-30% ниже. Другой собеседник агентства отметил, что более высокий риск быть отклоненными у сделок на сумму выше 100 миллионов долларов.

Минфин РФ в комментарии агентству заявил, что не вынуждает компании снижать стоимость активов, но может корректировать оценку в процессе продажи. «Цена может измениться только в том случае, если комиссия укажет на неправильную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса», — говорится в ответе ведомства. В министерстве добавили, что «корректировку» в оценку могут также внести Минэкономразвития и ЦБ РФ.

25 августа стало известно, что пивоваренный концерн Heineken продал все свои российские активы группе «Арнест». Сумма сделки составила 1 евро. По условиям сделки, покупатель также обязан погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед концерном Heineken в размере около 100 миллионов евро. По оценке Heineken, сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 миллионов евро.

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