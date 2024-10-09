Нобелевский комитет назвал имена обладателей премии по химии за 2024 год. Лауреатами стали Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер.

Хассабис и Джампер, создатели программы AlphaFold2, получают награду за «предсказание трехмерной структуры белка», а Бейкер — за «компьютерный дизайн белков».

В целом работа лауреатов позволила решить фундаментальную проблему, которая стояла в химии и биологии на протяжении почти полувека: последовательность аминокислот в белке однозначно определяет его трехмерную структуру, но предсказать, какой именно она должна быть, зная только эту последовательность, до работы нынешних лауреатов было невозможно.

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Премия по химии — третья в рамках нобелевской недели. Ранее стали известны обладатели наград в области медицины и физиологии, а также в области физики. Нобелевскими лауреатами по медицине стали Виктор Эмброс и Гэри Равкун за открытие микроРНК. Награду по физике получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Награду им присудили за фундаментальные исследования нейросетей.

10 октября назовут имя обладателя нобелевской премии по литературе. 11 октября в Осло объявят лауреата премии мира. 14 октября станет известно, кто в 2024 году получил премию по экономике памяти Альфреда Нобеля (ее учредил Банк Швеции в 1968 году).

Награды лауреатам вручат 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля. Торжественная церемония пройдет в Стокгольме. В Осло в этот день будут чествовать лауреатов премии мира.

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