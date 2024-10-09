Фонд кино поддержит создание новых «Морозко» и «Королевства кривых зеркал», а также байопик «Руки вверх»

Российский Фонд кино решил выделить финансирование на создание 18 анимационных фильмов и 12 фильмов «для детской и семейной аудитории», сообщает «Интерфакс».

Среди проектов, которые поддержит фонд, новая экранизация повести Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал», режиссером которой станет Клим Шипенко, а также фильм по сказке «Морозко». В 1960-х фильмы по этим произведениям снял режиссер Александр Роу.

Финансирование также получат фильмы «Моя собака — космонавт» про дружбу мальчика и собаки Белки, третья часть картины «Иван Семенов», военно-исторический фильм «Карузо», сказка «Цветик-семицветик» и другие.

Среди мультфильмов поддержку от Фонда кино получат новая часть «Гензель и Гретель», сказка про «Кощея», вторая часть «Котов Эрмитажа», проекты про Доктора Айболита и Доктора Динозаврова, а также новая экранизация «Золушки».

Кроме того, фонд выделит 20 миллионов рублей на возвратной основе байопику группы «Руки вверх», который выходит в прокат в России 10 октября.

Летом Союз кинематографистов РФ сообщил, что министерство просвещения предложило переснять советские фильмы, в том числе «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Завтра была война» Юрия Кары и «Война и мир» Сергея Бондарчука. Ведомство, как утверждалось, также предложило экранизировать 15 литературных произведений, в том числе «Матренин двор» Александра Солженицына, «Яблочный спас» Евгения Носова и «Севастопольские рассказы» Льва Толстого.

После того как идею раскритиковали Союз кинематографистов, а также актер и режиссер Сергей Никоненко, сыгравший главную роль в фильме «Завтра была война», министерство выступило с опровержением. Там заявили, что информация о ремейках советских фильмов не соответствует действительности.

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на какие фильмы кинематографисты просили деньги у фонда кино в прошлом году

На что кинематографисты просят деньги у Фонда кино В списке 2023 года ожидаемо много патриотизма: биография Петра I, экранизация «Тимура и его команды» и история создателя группы «Альфа»