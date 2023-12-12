На что кинематографисты просят деньги у Фонда кино В списке 2023 года ожидаемо много патриотизма: биография Петра I, экранизация «Тимура и его команды» и история создателя группы «Альфа»

«Командир» «Эго Продакшн»

Кинематографисты в очередной раз представили российскому Фонду кино свои проекты, претендующие на государственную поддержку. На открытом отборе 8 декабря в агентстве ТАСС рассказали о 45 фильмах как «лидеров отечественного кинопроизводства» (они имеют право на приоритетное получение субсидий, в том числе на безвозвратной основе), так и менее крупных кинокомпаний. Каждый из проектов кратко описало издание «Бюллетень кинопрокатчика».

В 2023-м, как и в предыдущие годы, съемочные группы часто предлагают государству профинансировать проекты патриотической, исторической, военной и православной тематики. Особенного перекоса в эту тему в списке 2023 года нет, отмечают собеседники «Медузы» в индустрии, «тренд на патриотизм» прошлых лет сохраняется. Стоит отметить, что от стадии питчинга до финального выхода в прокат картины могут значительно измениться. Иногда в проектах даже меняются режиссеры, сценарии отправляются на доработку, актеры сменяют друг друга.

Фонд кино — организация, учрежденная правительством РФ в 1995 году. Вместе с министерством культуры это один из главных государственных регуляторов кинопроизводства и кинопроката в России. Фонд финансирует и привлекает инвестиции в российское кино, а также «содействует в реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии». По состоянию на 2023 год в экспертный совет фонда, который отбирает картины для господдержки, в основном входят чиновники. Возглавляет его советник президента РФ Владимир Толстой. Из экспертов индустрии в совете представлены режиссеры Федор Бондарчук и Владимир Хотиненко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. В попечительский совет фонда, который непосредственно распределяет деньги на производство кино, входят вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, глава Сбербанка Герман Греф, глава Минцифры Максут Шадаев и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

О чем предлагают снимать в 2023 году

Крупные кинокомпании

«Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» представила проект исторической драмы «Рождение империи» — байопик о Петре Первом, посвященный периоду жизни правителя после возвращения из Европы. «Ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярами, а затем — в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю», — пишет «Бюллетень кинопрокатчика». Ключевой момент картины — Полтавская битва 1709 года, генеральное сражение Северной войны между русской и шведской армиями. Режиссер картины — . В главных ролях — Александр Горбатов (Петр Первый), Милош Бикович (Меншиков), Юлия Пересильд (Анна Монс), Ксения Утехина (Марта/Екатерина), Алексей Гуськов (Шереметев) и Виталий Хаев (Ромодановский).

Кинокомпания работает сразу над тремя проектами. Первый — приключенческая драма «Волчица», действие которой происходит во время Великой Отечественной войны, летом 1942 года, на Кавказе. «Пилот самолета вынужденно сажает горящий И-16 на опушке дикого леса в Приэльбрусье, где ничто не напоминает о войне. Неизвестно, чем бы закончилась схватка с волками, но в дело вступает неведомая сила — девушка-маугли, а точнее, волчица, которая живет одна в лесном ските с волками и совсем не знает о происходящем», — описывает сюжет ленты «Бюллетень кинопрокатчика».

Второй проект СТВ — фантастический боевик «Девятая планета» — рассказывает о вернувшемся из армии солдате, у которого из-за несчастного случая останавливается сердце. Синопсис: «Во время реанимационных мероприятий в сознании героя вспыхивают воспоминания, которых раньше не было: незнакомые пейзажи чужой планеты, база землян, схватка с чудовищами. Встреча на Земле с бывшей возлюбленной окончательно убеждает парня в реальности воспоминаний — их настоящая память стерта, а вместо нее внедрены ложные воспоминания». Претендентами на главные роли в картине называются Юра Борисов и Ирина Старшенбаум.

Третьим проектом СТВ стало семейное фэнтези «Горыныч» о лейтенанте ВМФ Леше, который случайно похищает гигантское морское чудище, а в итоге вместе с ним «спасает древнее русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов».

Один из относительно недавних фильмов СТВ

Увидеть страну так, как не смогли бы мы сами В прокат вышел финский фильм «Купе № 6» — о путешествии героев на (теплый!) Русский Север

Один из относительно недавних фильмов СТВ

Увидеть страну так, как не смогли бы мы сами В прокат вышел финский фильм «Купе № 6» — о путешествии героев на (теплый!) Русский Север

Компания («Марс Медиа») снимает два проекта: музыкальную романтическую комедию «Гений» о музыканте-неудачнике, который находит в своем шкафу портал в 1991 год, а также экранизацию повести братьев Стругацких «Отель „У погибшего альпиниста“» (ее уже экранизировали в 1979 году на студии «Таллинфильм»). Режиссер Александр Домогаров — младший заявил, что планирует задействовать в ведущих ролях 12 больших российских звезд. В частности, по его словам, он ведет переговоры с Константином Хабенским — по плану он должен сыграть полицейского инспектора Петера Глебского.

Несколько картин в активной стадии производства выставили на питчинг на дофинансирование Фондом кино. Среди них — ремейк сказки «Буратино» режиссера Игоря Волошина, фэнтези «Финист. Первый богатырь» (приквел популярной франшизы «Последний богатырь» компании Yellow, Black and White) и байопик «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова с Юрой Борисовым в главной роли.

Другие киностудии

Студия «Рок» и режиссер Илья Учитель представили военную драму «Спасенный», вдохновленную творчеством и биографией писателя Виктора Астафьева. Сюжет фильма такой: «В 1942 году пароход, перевозивший раненых по Белому морю, попал под обстрел немецкой авиации и затонул. В живых остались двое — слепой солдат и медсестра, которая станет его глазами. Им предстоит не только пройти 100 километров по льду и снегу, но и попытаться спастись от немецкого летчика, который мечтает добить уцелевших».

Компания «Алетейя» готовит фэнтези «Кэрролл-Филарет», основанное на «Дневнике путешествия в Россию 1867 года» Льюиса Кэрролла. В нем автор «Алисы в Стране чудес» описывал свою двухмесячную поездку в Россию для встречи с митрополитом Московским Филаретом. Режиссер — Руслан Янковский, среди утвержденных актеров Владимир Селезнев, Роза Хайруллина и Илья Дель.

Создатели исторической драмы «Илия Муромец» (компания V Film Studio), вдохновившись «Гладиатором» и «Троей», расскажут о былинном богатыре, «который после стольких подвигов оставил ратное дело и посвятил остаток своей жизни служению Богу». Режиссером выступит Андрей Волгин (снимал «Балканский рубеж» и «Любовь-морковь: восстание машин»), в актерском составе Егор Пазенко, Андрей Мерзликин, Ангелина Поплавская. Часть средств, вырученных от проката, компания обещает передать на строительство первого храма, посвященного преподобному Илие Печерскому.

«Илия Муромец» V Film Studio

Еще один проект о Великой Отечественной войне — «Быстрее врага» компании . Картина рассказывает о мотогонщике Иване, который служит военным почтальоном, но «случайно оказавшись в эпицентре событий, становится легендой» — «он влетает на поле боя на мотоцикле, применяя коктейли Молотова и помогая бойцам отразить врага». От немецких танкистов он получает прозвище Nachtteufel («Ночной дьявол»).

Компания «КиноТВ» экранизирует роман-бестселлер Евгения Водолазкина «Авиатор». Режиссером выступил , а главные роли в картине исполнят Александр Горбатов, Константин Хабенский, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин и Софья Эрнст.

Компания «Кинобаза» представила подростковый вестерн «Тимур и его команда» по одноименной повести Аркадия Гайдара. Действие из СССР 1930-х перенесется в современную Россию времен « . Сопродюсер и композитор картины — депутат Госдумы и прокремлевский артист Денис Майданов. По его словам, лента находится в приоритете у Минобороны РФ и может стать современными «Неуловимыми мстителями».

Компания работает над историческим детективом «Охота на царя» по одноименному роману Николая Свечина о приключениях сыщика Алексея Лыкова. События фильма разворачиваются в 1880 году на летней ярмарке в Нижнем Новгороде, где террористы-революционеры готовят покушение на императора Александра Второго. В действительности такого покушения не было, хотя императора пытались убить минимум семь раз, — он погиб в марте 1881 года в результате теракта на набережной в Петербурге, устроенного организацией «Народная воля». «Наш фильм о патриотизме, о чести, о достоинстве, в котором очень много параллелей с современностью», — рассказал режиссер картины Егор Кончаловский.

QS Films готовит приключенческую мелодраму «Летающий пацан». Она рассказывает о советском подростке Паше, который неожиданно научился летать. «С помощью своего таланта Паша решает, что сможет осуществить все свои подростковые мечты: победить в школьном матче, добиться внимания девочки, в которую влюблен, и самое главное — разобраться в тайне смерти своего отца», — сказано в синопсисе.

«Медиа Юниверсал Ивент» обратилась к новейшей истории России — событиям 1999 года в Дагестане. Военная драма «99-й» повествует о резервной роте ОМОНа под командованием капитана Сергея Головина, которой пришлось неоднократно столкнуться с бандформированиями Шамиля Басаева.

Компания «Новое АТВ» предлагает Фонду кино профинансировать байопик «Бродский. Ненаписанный дневник», рассказывающий о жизни поэта в СССР до эмиграции. По словам авторов, это «история о том, как рождаются гении». Основными претендентами на главные роли называются Федор Федотов («Серебряные коньки») и Мария Фомина (сериалы «Контейнер» и «257 причин, чтобы жить»).

Продюсерский центр «Прайм» готовит историческую драму «Романовы: Преданность и предательство» о «неизвестных страницах жизни» семьи последнего российского императора. Консультантами проекта называют главного специалиста Государственного архива РФ Владимира Хрусталева и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. На роль Николая Второго рассматриваются Виталий Кищенко и Егор Бероев, а на роль Александры Федоровны — Ксения Кутепова, Ирина Апексимова и Виктория Исакова.

Компания «Смарт Фильм» представила семейную комедию «Мама из прошлого». Фильм уже завершен. Он рассказывает о семнадцатилетней Ольге, которая решает сделать аборт. Неожиданно она переносится из 2005 в 2024 год — и видит себя 36-летней школьной директрисой и матерью-одиночкой. Режиссер фильма — , главные роли в картине исполнили Светлана Ходченкова и Олег Савостюк.

«Мама из прошлого» «Смарт Фильм»

Компания «Телекино» планирует снять историческую драму «Случай на „Союзе-5“». Работа режиссера будет «стилизована» под старое кино и расскажет историю полета космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» в 1969 году. Их стыковка была под угрозой, спасти миссию поручили космонавтам Борису Волынову и Алексею Елисееву.

Компания Film Collection снимает альманах «Из Сибири с любовью» по рассказам Евгения Гришковца. Это фильм об известном писателе, решающем навсегда уехать за границу. «По дороге в аэропорт он вспоминает четыре ярких эпизода своей жизни и понимает, что все это — части его личной Родины, и потеряв ее, он потеряет себя», — так описывается сюжет картины. Сам Гришковец стал сопродюсером фильма и выступит в качестве закадрового рассказчика истории.

Компания «Эго Продакшн» представила байопик «Командир» — это история из жизни создателя антитеррористического подразделения группы «Альфа» Геннадия Зайцева. В 1988 году он командовал операцией по освобождению захваченных в заложники 32 школьников во Владикавказе. Выход картины запланирован на 22 февраля 2024 года.

В 2023 году Фонд кино уже выделял финансирование на производство 11 художественных и 12 анимационных национальных фильмов, среди них картины «Бейрут», «Бременские музыканты», «Гуантанамера», «Кракен», «Лед-3», «Холоп-2», «Северный полюс — 8», «Доктор Динозавров», «Кощей. Тайна живой воды», «Три кота и ледниковый период», «Финник-2» и «Фиксики и инопланетяне».

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