Союз кинематографистов РФ сообщил, что министерство просвещения предложило переснять советские фильмы. В ведомстве это опровергли

Обновление. В министерстве просвещения сообщили, что информация Союза кинематографистов о ремейках советских фильмов не соответствует действительности. «В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения», — пояснили в ведомстве.

Министерство просвещения РФ передало Союзу кинематографистов список советских фильмов, которые предлагается переснять в целях «сохранения исторической памяти и формирования патриотизма» у детей. Соответствующий список опубликован на сайте организации.

Всего ведомство рекомендовало переснять 30 советских фильмов. В их числе:

«Летят журавли» Михаила Калатозова

«Александр Невский» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна

«Война и мир» Сергея Бондарчука

«Как закалялась сталь» Николая Мащенко

«Завтра была война» Юрия Кары.

Министерство просвещения также предложило экранизировать 15 литературных произведений, в том числе «Матренин двор» Александра Солженицына, «Яблочный спас» Евгения Носова и «Севастопольские рассказы» Льва Толстого.

В пресс-службе ведомства РБК сообщили, что предложение по созданию ремейков было направлено в рамках исполнения рекомендаций Совета Федерации. «Подобные письма направляются в целях ознакомления представителей отрасли и не носят какого-либо обязательного характера», — заявили в Минпросвещения.

В Союзе кинематографистов отметили, что практика создания ремейков «вполне оправдана» мировым опытом. Однако в организации не уверены, что сценарии «многолетней давности соответствуют запросам сегодняшней аудитории». «Если классика советского кинематографа будет попросту копироваться, сравнение с большой вероятностью окажется не в пользу современных режиссеров, и бюджетные средства будут потрачены впустую», — сказали РБК в Союзе кинематографистов.

Актер и режиссер Сергей Никоненко, сыгравший главную роль в фильме «Завтра была война», раскритиковал предложение Минпросвещения. «Предлагаю срочно уволить министра просвещения [Сергея Кравцова]. Никогда еще копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях просветителей я подозреваю тенденцию вредительства. Снимайте свое, пусть оно будет лучше, но не трогайте классику», — подчеркнул Никоненко.

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