Павел Дуров сообщил, что после задержания в Париже у его подруги Юлии Вавиловой случился выкидыш
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что у его подруги Юлии Вавиловой случился выкидыш после того, как пару задержали в Париже в августе. Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале 6 октября.
Дуров рассказал, что узнал о том, что Вавилова беременна, 27 августа, когда находился на допросе в полиции. О выкидыше он узнал 4 октября.
«Два дня назад она посещала врача, который следил за ее беременностью. Я был в середине своего 12-часового рабочего дня, когда Юлия прислала мне „😭😭😭😭“ из кабинета врача. Я сразу же понял, в чем дело», — сообщил Дуров. Он опубликовал ссылку на сообщение Вавиловой, которая подробно рассказала о случившемся.
По словам Вавиловой, она узнала о том, что беременна, 25 августа, на следующий день после того, как ее освободили после задержания в аэропорту Парижа. «По какой-то причине я почувствовала, что мне нужно сделать тест на беременность», — рассказала Вавилова. По ее словам, тест показал положительный результат.
Одновременно с этим, рассказала Вавилова, она ощутила «неописуемый» стресс на фоне того, что в соцсетях стали писать, что из-за ее фотографий в инстаграме Павла Дурова задержали. По словам Дурова, на нее оказывали серьезное давление. "Какой-то блогер пустил слух, что она "агент Моссада". Другие выдвинули абсурдную идею, что именно ее посты (а не данные моего чартерного рейса) побудили полицию встретить меня в аэропорту", — заявил Дуров.
По словам Вавиловой, полицейские собирались допросить ее 27 августа, но врач, к которому она обратилась в Париже, запретил ходить на допрос. «Он сказал, что это опасно из-за ранней стадии беременности и стресса, который я уже пережила», — сообщила Вавилова.
Она рассказала, что 4 октября посетила врача, который сообщил ей, что «сердце ребенка больше не бьется». «Трудно описать эту боль. К тому времени мы уже настолько свыклись с этой мыслью. Шла 10-я неделя», — сказала Вавилова. По ее словам, 5 октября ей сделали операцию. «Все прошло быстро, почти без физической боли», — добавила она.
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Бизнесмена обвинили в преступлениях, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам уполномоченных органов.
Павел Дуров — многодетный отец. По данным Forbes, однокурсница бизнесмена Дарья Бондаренко в 2009 году родила от Дурова дочь Алину, в 2010 году — сына Михаила. Уроженка Петербурга Ирина Болгар летом 2024 года объявила, что Дуров приходится отцом ее троим детям — дочери Лее (родилась в 2013-м), сыновьям Даниэлю (2016) и Давиду (2017). На фоне заявлений Болгар Дуров сообщил в июле, что как донор спермы стал биологическим отцом более чем 100 детей в 12 странах.
Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в том, что он несколько раз бил их младшего сына в 2021 году. В Швейцарии, где живет Болгар, по ее заявлению в отношении Дурова возбудили уголовное дело о физическом насилии в отношении ребенка, аналогичное расследование проводят во Франции. Представитель Павла Дурова заявил, что обвинения Ирины Болгар ни на чем не основаны. Сам Дуров эти заявления не комментировал.