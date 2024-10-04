Telegram заявил, что недавние сбои в работе сервиса произошли из-за боевых действий на Ближнем Востоке

Администрация мессенджера Telegram сообщила, что недавние сбои, произошедшие в работе сервиса, вызваны боевыми действиями на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении компании, выпущенном 4 октября.

«В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки. В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и трудностями с доступом к медиа», — заявили в компании.

В Telegram добавили, что все проблемы «полностью решены». «Мы приносим извинения за доставленные неудобства», — заявили в администрации мессенджера.

В последние дни пользователи Telegram неоднократно сообщали о проблемах в работе мессенджера.

Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября начала сухопутную операцию на юге Ливана, а вечером того же дня Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, выпустив около 200 ракет.