Родственники погибших при пожаре в «Зимней вишне» подали иски к МЧС

Родственники погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово подали 12 исковых заявлений в Дорогомиловский суд Москвы. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Иски поданы к МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский ». Родственники погибших требуют возместить компенсацию морального вреда. О каком размере компенсации идет речь, не уточняется.

Суд пока не решил вопрос о принятии исковых заявлений к производству, добавили в пресс-службе.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими признали более 450 человек.

Следствие возбудило четыре уголовных дела, в качестве обвиняемых проходили 15 человек. Решениями судов все они получили реальные сроки — от пяти до 18 лет лишения свободы. Максимальные сроки по делу получили Никита Чередниченко, глава компании «ИСК Ресурс», проводившей реконструкцию «Зимней вишни», ему дали 15 лет лишения свободы, а бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой назначили 18 лет колонии.

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