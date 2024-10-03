На Нобелевскую премию мира в 2024 году номинировали 286 кандидатов, сообщает Reuters. Среди них — Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, папа римский Франциск и британский натуралист Дэвид Аттенборо.

Опрошенные агентством эксперты считают, что в число фаворитов в этом году также вошли Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд ООН и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. При этом эксперты отмечают, что присуждение премии БАПОР вызовет споры — особенно на фоне сообщений о том, что несколько сотрудников агентства причастны к атаке террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В свою очередь фаворитами у букмекеров стал погибший в колонии российский оппозиционный политик Алексей Навальный и президент Украины Владимир Зеленский. Reuters пишет, что Навальному премию присудить не могут, поскольку награду не вручают посмертно, а Зеленский вряд ли победит, потому что возглавляет воюющую страну.

Норвежский Нобелевский комитет также может принять решение, что в этом году премию не получит никто — такое уже случалось 19 раз в истории награды, последний раз — в 1972 году.

«Возможно, именно в этом году комитету Нобелевской премии мира следует просто не присуждать награду и обратить внимание на то, что это воюющая планета», — заявил агентству глава Стокгольмского международного института исследований проблем мира Дэн Смит.

В 2024 году лауреатов Нобелевских премий будут объявлять с 7 по 14 октября. Норвежский Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира 11 октября. В 2023 году награду получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади.

Что о ней известно

Наргиз Мохаммади — главная правозащитница Ирана. Ее 13 раз арестовывали и пять раз сажали в тюрьму, но она не перестает бороться с режимом даже в заключении В 2023 году активистке присудили Нобелевскую премию мира

Что о ней известно

Наргиз Мохаммади — главная правозащитница Ирана. Ее 13 раз арестовывали и пять раз сажали в тюрьму, но она не перестает бороться с режимом даже в заключении В 2023 году активистке присудили Нобелевскую премию мира