Турчак назначил 30-летнего участника войны сенатором от Алтая

Участник российского вторжения в Украину, 30-летний военнослужащий Амыр Аргамаков назначен новым сенатором от Республики Алтай в Совете Федерации. Об этом во время своей инаугурации объявил глава региона Андрей Турчак.

Как пишет «Сибирский экспресс», Аргамаков имеет звание майора гвардии, был командиром взвода, а затем мотострелковой роты Евпаторийской Краснознаменной дивизии. В 2018 году он участвовал в боевых действиях в Сирии, с февраля 2022-го — в российско-украинской войне. Аргамаков дважды награжден орденом Мужества, в феврале 2024-го ему присвоили звание Героя России. Также он назначен председателем «Союза ветеранов » в Республике Алтай.

Это третье назначение военного в Совет федерации, отмечает издание «7×7». Ранее сенаторами от Курской области и аннексированного Крыма в Совфеде стали участники войны Алексей Кондратьев и Юрий Нимченко.

В феврале 2024 года Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы для участников войны «Время героев». Близкие к администрации президента собеседники «Медузы» еще летом говорили, что некоторые выпускники программы могут получить статусные должности в регионах — или депутатские мандаты.

Накануне, 2 октября, Путин подписал указ о назначении своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 3 октября заявил, что все назначения в рамках программы «Время героев» носят «рациональный характер». «Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины, это связано и с уровнем квалификации участников программы, и с уровнем подготовки», — сказа представитель Кремля.

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