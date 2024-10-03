Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете «пропаганды ЛГБТ»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», сообщает телеканал «Рустави 2».

2 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала подписывать закон и не наложила на него вето. Как отмечает Первый канал Грузии, в этом случае в течение пяти дней документ должен был подписать спикер парламента.

На рассмотрение в парламент закон вносила правящая в стране партия «Грузинская мечта». В третьем чтении его поддержали 84 депутата, при этом оппозиция не участвовала в голосовании.

Sputnik Грузия пишет, что закон вступит в силу после того, как будет опубликован на сайте «Законодательного вестника Грузии».

Принятый закон запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами, трансгендерный переход. Врачам запрещается проводить хирургические операции и другие манипуляции, способствующие трансгендерному переходу. Кроме того, запрещается рекламировать и распространять в учебных заведениях и СМИ информацию, которая направлена на «популяризацию» однополых отношений. В официальный брак, согласно закону, могут вступать только мужчина и женщина.

Закон о «семейных ценностях» критиковали в Евросоюзе. В Брюсселе выражали сожаление в связи с тем, что закон, «имеющий важные последствия для евроинтеграции, был принят без должных консультаций с общественностью и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам». По мнению ЕС, этот закон подрывает основные права грузинского народа и может привести к дискриминации части населения страны.

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