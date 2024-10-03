Пользователи в России и по всему миру столкнулись со сбоями в работе телеграма

Пользователи Telegram в России столкнулись со сбоями в работе мессенджера, следует из данных сервисов «Сбой.рф», Downradar и Downdetector.su.

По данным Downdetector, чаще всего о сбоях сообщали из Тверской области, а также из Санкт-Петербурга. Согласно статистике Downradar больше всего сообщений о неполадках в работе мессенджера поступило из Санкт-Петербурга, на втором месте по числу сообщений Москва. По версии «Сбой.рф», чаще всего о сбоях сообщали из Москвы, а на втором месте — Владимирская область.

Пользователи жалуются на то, что не работают как мобильная, так и десктопная версии мессенджера, не проходят сообщения.

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О сбоях в работе телеграма сообщают пользователи не только из России, но и из других стран, включая США, Великобританию, ОАЭ и Германию, отмечает Downdetector.com.

В августе, когда российские пользователи жаловались на сбои в Telegram, выдвигалась версия, что власти РФ пытаются блокировать или тестируют возможность блокировки мессенджера. В свою очередь Роскомнадзор объяснил сбой в работе Telegram, «Яндекса» и других сервисов DDoS-атакой.

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