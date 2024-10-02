Верховный суд РФ отправил на пересмотр дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Их обвиняли в гибели младенца

Президиум Верховного суда РФ постановил пересмотреть в апелляционной инстанции дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых ранее осудили по обвинению в гибели новорожденного ребенка, сообщает 2 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд отменил апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение уголовной коллегии Верховного суда РФ. Сушкевич и Белой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 декабря, сказали в пресс-службе.

Елена Белая работала главным врачом калининградского родильного дома № 4, а Элина Сушкевич — реаниматологом-анестезиологом «Регионального перинатального центра». В 2018 году в отношении них возбудили дело после того, как в отделении роддома умер новорожденный недоношенный мальчик.

По версии обвинения, Белая решила, что ребенок не выживет, и предложила Сушкевич его убить, чтобы не портить статистику отделения, после чего Белая ввела младенцу смертельную дозу лекарственного препарата, от чего он умер, а в истории родов врачи написали, что ребенок умер в утробе матери. Белая и Сушкевич вину не признали.

В декабре 2020 года присяжные оправдали Белую и Сушкевич, после чего Калининградский областной суд вынес им оправдательный приговор. В мае 2021 года дело направили на повторное рассмотрение в Московскую область, где присяжные и судья поддержали обвинение. Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Белую и Сушкевич к девяти с половиной и девяти годам лишения свободы соответственно.

о деле калининградских врачей

«Сторона обвинения не очень любит проигрывать» Калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич со второй попытки осудили по делу об убийстве новорожденного. Для этого слушания перенесли в Московскую область

о деле калининградских врачей

«Сторона обвинения не очень любит проигрывать» Калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич со второй попытки осудили по делу об убийстве новорожденного. Для этого слушания перенесли в Московскую область