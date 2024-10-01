Проект российского бюджета на следующие три года тщательно сбалансирован и выверен, он предусматривает высокий уровень экономического развития страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга журналисты спросили представителя Кремля, не расшатает ли экономику России рост военных расходов. «Нет, это тщательно сбалансированный, выверенный бюджет. Государство сохраняет выполнение социальных обязательств, бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие темпы для нашей страны экономического развития», — ответил Песков.

При этом он добавил, что до начала обсуждения бюджета в парламенте его должны комментировать в правительстве РФ.

Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов был внесен в Госдуму 30 сентября. В пояснительной записке говорится, что в 2025-м бюджетные расходы России по статье «Национальная оборона» ожидаются в размере 13,5 триллиона рублей и составят 6,31% ВВП страны.

При этом новый трехлетний бюджет предполагает, что в 2026-2027 годах военные расходы сократятся. Так, в 2026-м траты на оборону прогнозируются в размере 12,8 триллиона рублей, а в 2027-м — в размере 13,1 триллиона рублей.

Агентство Bloomberg, которое за неделю до внесению проекта бюджета ознакомилось с его содержанием, отмечало, что в 2025-м расходы по статьям «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» будут больше, чем совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые.

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