Правительство РФ внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета. На войну предусмотрены «значительные средства»

Российское правительство внесло на рассмотрение парламента проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Пресс-служба правительства, сообщая о внесении в Госдуму законопроекта о бюджете, подчеркнула, что при его подготовке кабинет министров «исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом». В сообщении пресс-службы перечислены траты на поддержку беременных женщин, семей с детьми, нацпроекты, поддержку регионов и прочее. Расходы бюджета на оборону в пресс-релизе не фигурируют.

Как обращает внимание The Bell, Минфин в своем пресс-релизе о проекте бюджета, впервые упомянул военные расходы на 2025 год, но без цифр (для остальных статей объемы финансирования указаны):

В проекте бюджета предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач . Ресурсы будут предусмотрены (и уже предусмотрены) на оснащение Вооруженных Сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК.

В целом проект бюджета предусматривает дефицит на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% в 2027 году. Ожидается, что доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 триллиона рублей, в 2026 году — 41,8 триллиона рублей, в 2027-м — 43,2 триллиона рублей.

Расходы в 2025 году запланированы на уровне 41,5 триллиона рублей, 44 триллиона рублей — в 2026 году, 45,9 триллиона рублей — в 2027-м.

Агентство Bloomberg 23 сентября сообщало, что проект бюджета РФ предусматривает сохранение в 2025 году военных расходов на историческом максимуме. По сравнению с 2024-м их собираются увеличить на четверть — с 10,4 триллиона рублей до 13,2 триллиона рублей.

Расходы по статьям «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», отмечало агентство, должны составить около 40% от общего объема расходов бюджета. Это больше, чем совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые.

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