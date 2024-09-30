На базе книжного сервиса Bookmate запустили «Яндекс Книги»

Книжный сервис Bookmate сменил название в России и теперь будет доступен российским пользователем под названием «Яндекс Книги», сообщила пресс-служба «Яндекса».

«Книжный сервис „Букмейт“ сменил название и теперь доступен пользователям под новым именем — „Яндекс Книги“. Изменение названия — закономерный шаг в развитии сервиса в рамках экосистемы „Яндекс Плюс“», — говорится в сообщении.

С сайта Bookmate идет переадресация на «Яндекс Книги», в Google Play и App Store приложение также доступно под новым названием, отмечает РБК. При этом сервис сохранил в логотипе элемент дизайна Bookmate — закладку с очками.

«Яндекс» купил права на использование технологической платформы Bookmate летом 2022 года, после того как ирландская компания Bookmate Limited решила уйти с российского рынка.

Через несколько месяцев Минюст России объявил «иностранными агентами» Bookmate Limited, а также топ-менеджеров российского подразделения компании Андрея Баева и Алексея Докучаева.

Решение Минюста связывали с тем, что издательство Popcorn Books, которое до лета 2022 года принадлежало Bookmate, выпустило роман «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой. В книге описываются отношения пионера и вожатого — это возмутило Захара Прилепина, Никиту Михалкова и Дмитрия Киселева, которые увидели в тексте «пропаганду ЛГБТ».

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