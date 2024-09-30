Глава офиса президента Украины: «план победы» Зеленского представят жителям страны, но некоторые его положения засекретят

Украинцам представят «план победы», подготовленный Владимиром Зеленским, но некоторые его положения будут засекречены, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, в победах наших военных», — сказал Ермак.

Комментируя визит в США, где Зеленский, как сообщалось, ознакомил с «планом победы» действующего американского президента Джо Байдена и кандидатов на пост президента Камалу Харрис и Дональда Трампа, Ермак сказал: «Вернулись в Украину с ощущением, что поддержка нашей страны со стороны наших партнеров — на очень высоком уровне».

Власти Украины ранее обещали обнародовать «план победы» после того, как ознакомят с ним западных союзников. По данным The Times, план Зеленского включает в себя: запрос о гарантиях безопасности со стороны Запада, аналогичных пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО; запрос о «специфическом» современном оружии; международную финансовую помощь для разрушенной экономики Украины, а также предусматривает продолжение операции ВСУ в Курской области России. Сам Зеленский в интервью NBC News говорил, что «план победы» Киева состоит из пяти пунктов. «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — сказал он, не уточняя детали.

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