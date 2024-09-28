Reuters: верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевезли в безопасное место после убийства ЦАХАЛ главы «Хизбаллы» Хасана Насраллы

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи перевезен в безопасное место внутри страны, заявили Reuters два осведомленных источника.

По словам собеседников агентства, власти Ирана находятся в постоянном контакте с «Хизбаллой» и другими связанными с ними группировками, чтобы определить, какие действия будут предприняты после убийства лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы в результате удара ЦАХАЛ.

Вечером в пятницу, 27 сентября, после того, как Израиль нанес удар по штабу «Хизбаллы» в Бейруте, Али Хамении, как писала The New York Times со ссылкой на двух представителей иранских властей, созывал чрезвычайное заседание Высшего совета национальной безопасности.

Пресс-служба ЦАХАЛ утром 28 сентября объявила, что Хасан Насралла, возглавлявший «Хизбаллу» более 30 лет, убит в результате израильского удара по штабу движения в Бейруте. «Хизбалла» гибель Насраллы официально не подтвердила.

В ночь на 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он приехал в Иран на инаугурацию нового президента Масуда Пезешкиана. В доме, где остановился Хания, взорвалась бомба. Официально Израиль не взял на себя ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС, но, по данным источников американских СМИ, израильские официальные лица уведомили власти США о причастности к гибели Хании.

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