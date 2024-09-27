В Красном Кресте сообщили о пяти тысячах заявок на поиск родственников в Курской области после начала наступления ВСУ

Сотрудники российского Красного Креста (РКК) получили более пяти тысяч заявок на поиск родственников, с которыми оборвалась связь после наступления украинских войск на Курскую область. Об этом сообщила РБК специалист по восстановлению семейных связей курского отделения организации Анжелика Руденко.

Она пояснила, что число заявок не равно числу разыскиваемых людей, так как на одного человека может быть подано больше одной заявки. Например, по ее словам, его могут разыскивать мать и дочь.

На данный момент было восстановлено около 800 семейных связей, сообщила Руденко. При этом эта цифры не всегда равна числу найденных людей, добавила представитель РКК. По ее словам, количество найденных людей в Курской области все же стремится к 800.

23 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что с начала августа в органы внутренних дел региона поступило более 770 заявлений о пропавших без вести. Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников.

По его словам, в ходе возвращения под российский контроль населенных пунктов Кореневского района, который были заняты ВСУ, удалось найти 268 человек, 118 из которых были в розыске по запросам родственников.

12 августа Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что местные власти не знают о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся в подконтрольных ВСУ населенных пунктах Курской области. В начале сентября он отчитывался, что более 500 человек, которые считались пропавшими после начала наступления ВСУ в Курской области, найдены благодаря волонтерам, силовикам и правительству региона

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